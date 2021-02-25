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    «Йокерит» в овертайме сломил сопротивление «Амура»

    «Йокерит» — «Амур»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Йокерит Амур Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл хабаровский «Амур» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

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    Победную шайбу в овертайме забросил Джордан Шредер, который оформил дубль. Два очка в составе хозяев также набрал Никлас Йенсен (1+1).

    У «Амура» отличились Гинек Зогорна, Дмитрий Архипов и Владимир Бутузов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Г. Зогорна — 11 (бол., Голубев, Турбин), 6:04 — 0:1. Архипов — 5 (мен., Васильев, Аликин), 9:57 — 0:2. Шредер — 17 (Леписто, Йоэнсуу), 18:51 — 1:2. Регин — 7 (Йенсен), 36:39 — 2:2. Йенсен — 18 (Крейчик, Кивисте), 41:36 — 3:2. Бутузов — 15 (бол., Пьянов, Йордан), 55:50 — 3:3. Шредер — 18 (бол., О`Нилл), 62:03 — 4:3Вратари: Калниньш — АликинШтраф: 22 — 10Броски: 35 (6+14+13+2) — 31 (12+4+15+0)

    «Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (73 очка), «Амур» — десятый на Востоке (53 очка).

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