«Йокерит» — «Амур»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛобыграл хабаровский— 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Хоккеисты «Йокерита» Фото: jokerit.com

Победную шайбу в овертайме забросил Джордан Шредер, который оформил дубль. Два очка в составе хозяев также набрал Никлас Йенсен (1+1).

У «Амура» отличились Гинек Зогорна, Дмитрий Архипов и Владимир Бутузов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Г. Зогорна — 11 (бол., Голубев, Турбин), 6:04 — 0:1. Архипов — 5 (мен., Васильев, Аликин), 9:57 — 0:2. Шредер — 17 (Леписто, Йоэнсуу), 18:51 — 1:2. Регин — 7 (Йенсен), 36:39 — 2:2. Йенсен — 18 (Крейчик, Кивисте), 41:36 — 3:2. Бутузов — 15 (бол., Пьянов, Йордан), 55:50 — 3:3. Шредер — 18 (бол., О`Нилл), 62:03 — 4:3Вратари: Калниньш — АликинШтраф: 22 — 10Броски: 35 (6+14+13+2) — 31 (12+4+15+0)

«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (73 очка), «Амур» — десятый на Востоке (53 очка).