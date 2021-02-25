«Барыс» на выезде переиграл «Куньлунь»

Казахстанскийобыграл китайский(3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Даррен Диц (4-я минута), Антон Сагадеев (8) и Никита Михайлис (52, бол.).

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 34 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Дитц — 16 (Панюков), 3:14 — 0:1. Сагадеев — 5 (Старченко, Виделль), 7:04 — 0:2. Михайлис — 20 (бол., Виделль, Линтуниеми), 51:34 — 0:3Вратари: Смит — КарлссонБроски: 35 (9+14+12) — 33 (15+11+7)Штраф: 10 — 10

«Барыс» набрал 69 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».