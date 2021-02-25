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    «Барыс» на выезде переиграл «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    В составе победителей отличились Даррен Диц (4-я минута), Антон Сагадеев (8) и Никита Михайлис (52, бол.).

    Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 34 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Дитц — 16 (Панюков), 3:14 — 0:1. Сагадеев — 5 (Старченко, Виделль), 7:04 — 0:2. Михайлис — 20 (бол., Виделль, Линтуниеми), 51:34 — 0:3Вратари: Смит — КарлссонБроски: 35 (9+14+12) — 33 (15+11+7)Штраф: 10 — 10

    «Барыс» набрал 69 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».

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