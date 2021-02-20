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    «Амур» выиграл у «Нефтехимика»

    «Амур» — «Нефтехимик»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Амур» одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

    По шайбе забросили Кирилл Рассказов (3 минута), Владимир Бутузов (16) и Дмитрий Архипов (34).

    Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 24 броска и провел первый матч на ноль в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Рассказов — 11 (Йордан, Михасенок), 2:41 — 1:0. Бутузов — 13 (Васильев), 15:30 — 2:0. Архипов — 4 (бол., Бутузов, Пьянов), 33:18 — 3:0Вратари: Аликин — ИванниковШтраф: 8 — 6Броски: 31 (13+8+10) — 24 (8+6+10)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место (50 очков), а «Нефтехимик» — 11-е (35 очков).

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