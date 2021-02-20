«Амур» — «Нефтехимик»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

По шайбе забросили Кирилл Рассказов (3 минута), Владимир Бутузов (16) и Дмитрий Архипов (34).

Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 24 броска и провел первый матч на ноль в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Рассказов — 11 (Йордан, Михасенок), 2:41 — 1:0. Бутузов — 13 (Васильев), 15:30 — 2:0. Архипов — 4 (бол., Бутузов, Пьянов), 33:18 — 3:0Вратари: Аликин — ИванниковШтраф: 8 — 6Броски: 31 (13+8+10) — 24 (8+6+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место (50 очков), а «Нефтехимик» — 11-е (35 очков).