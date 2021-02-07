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    Дубль и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» в матче с «Филадельфией»

    Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» одержала гостевую победу над «Вашингтоном» со счетом 7:4.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал 4 очка за результативность, забросив две шайбы и выступив ассистентом Тома Уилсона и Никласа Бэкстрема.

    В составе «Филадельфии» хет-трик оформил Скотт Лоутон, дубль записал на свой счет Шон Кутюрье, также шайбами отметились Роберт Хегг, Джеймс Ван Римсдайк,

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 4:7 (2:1, 2:3, 0:3)
    Голы: Овечкин — 4 (бол., Уилсон, Эллер), 11:11 — 1:0. Уилсон — 5 (Бэкстрем, Овечкин), 16:36 — 2:0. Лотон — 2 (Густафссон, Фэраби), 18:33 — 2:1. Лотон — 3 (Фэраби, ван Римсдайк), 22:29 — 2:2. Овечкин — 5 (Бэкстрем, Уилсон), 24:08 — 3:2. Хегг — 1 (Обе-Кубель, Кутюрье), 27:50 — 3:3. ван Римсдайк — 7, 36:36 — 3:4. Бэкстрем — 6 (Овечкин, Уилсон), 39:03 — 4:4. Кутюрье — 1 (Раффль, Браун), 40:31 — 4:5. Лотон — 4 (Фэраби), 57:51 — 4:6. Кутюрье — 2 (п.в.), 58:38 — 4:7Вратари: Ванечек (Андерсон, 36:36, 57:59 — 58:38) — ХартБроски: 37 (15+15+7) — 23 (8+6+9)Штраф: 8 — 2

    «Вашингтон» проиграл в третий раз подряд, с 15 очками команда занимает 3-е место в Восточном дивизионе. «Филадельфия» с 18 очками находится строчкой выше.

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