СКА — «Йокерит»: счет матча 3:2, обзор голов

Фрагмент матча
ХК СКА
У «армейцев» по шайбе забросили Василий Подколзин (39 минута), Андрей Кузьменко (43) и Антон Бурдасов (54).
В составе гостей отличились Маркус Хянникяйнен (12) и Алекс Грант (58).
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Хянникяйнен — 3 (О`Нилл, Лев), 11:27 — 0:1. Подколзин — 5 (Хафизуллин, Хуснутдинов), 38:37 — 1:1. Кузьменко — 17 (бол., Бурдасов, Морозов), 42:51 — 2:1. Бурдасов — 23 (Морозов), 53:15 — 3:1. Грант — 6 (О`Нилл, Леписто), 57:18 — 3:2Вратари: Самонов — Юкури (56:40 — 57:18, 57:48)Штраф: 4 — 6Броски: 35 (16+11+8) — 26 (5+10+11)
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место (74 очка), а «Йокерит» — пятое (61 очко).