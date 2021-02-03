«Трактор» — «Нефтехимик»: счет матча 5:3, обзор голов

Фрагмент матча
КХЛ
У победителей дубль оформил Ярослав Косов (4 и 55 минуты), по шайбе забросили Ник Бэйлен (9), Лукаш Седлак (20) и Вячеслав Основин (31). Три результативные передачи сделал Томаш Гика.
В составе проигравших отличились Либор Гудачек (11), Булат Шафигуллин (33) и Глеб Семенов (47).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Косов — 10 (Бывальцев), 3:15 — 1:0. Бэйлен — 8 (бол., Гика, Пилут), 8:19 — 2:0. Гудачек — 17 (Порядин, Семенов), 10:12 — 2:1. Седлак — 14 (Гика, Бэйлен), 19:54 — 3:1. Основин — 12 (Седлак, Гика), 30:07 — 4:1. Шафигуллин — 6 (Галузин), 32:58 — 4:2. Семенов — 1 (бол., Волгин, Бикмуллин), 46:53 — 4:3. Косов — 11 (Вилл, Телегин), 54:16 — 5:3Вратари: Вилл — Коротаев (Иванников, 8:19, 59:10)Штраф: 8 — 14Броски: 23 (11+7+5) — 21 (7+3+11)
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает пятое место (62 очка), а «Нефтехимик» — 11-е (32 очка).