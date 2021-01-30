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    «Коламбус» на выезде обыграл «Чикаго»

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на НХЛ
    «Коламбус» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    «Коламбус»
    «Коламбус»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Бьеркстранд и Эрик Робинсон. Российские игроки «Блю Джекетс» Михаил Григоренко и Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

    У «Блэкхокс» единственный гол забил Дилан Строум. Россиянин Никита Задоров заработал показатель полезности «0».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Коламбус» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Бьоркстранд — 3 (бол., Аткинсон, Веренски), 8:53 — 0:1. Робинсон — 2 (Бьоркстранд), 23:39 — 0:2. Стром — 3 (бол., Кейн, Кубалик), 30:47 — 1:2Вратари: Ланкинен (58:47) — КорписалоШтраф: 4-6Броски: 32 (4+19+9) — 27 (3+12+12)

    «Коламбус» лидирует в Центральном дивизионе. «Чикаго» идет на шестой строчке.

    «Чикаго» — «Коламбус»
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