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    «Магнитка» на выезде переиграла «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» обыграл финский «Йокерит» (5:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
    «Металлург»

    В составе победителей отличились Деннис Расмуссен (1-я минута), Тейлор Бек (11, 45), Андрей Чибисов (25) и Игорь Швырев (35).

    Единственную шайбу финской команды забросил Сами Леписте (24).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
    Голы: Расмуссен — 7 (Бек, Хольм), 0:47 — 0:1. Бек — 14 (бол., Дронов, Голдобин), 10:09 — 0:2. Леписто — 1 (О`Нилл), 23:30 — 1:2. Чибисов — 16 (Прохоркин, Плотников), 24:05 — 1:3. Швырев — 3 (Неколенко), 34:00 — 1:4. Бек — 15 (бол., Олкинуора), 44:24 — 1:5Вратари: Калниньш (Юкури, 44:24) — ОлкинуораБроски: 25 (5+11+9) — 29 (13+11+5)Штраф: 31 — 16

    «Йокерит», имея в активе 59 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» набрал 69 очков и занимает третье место на «Востоке».

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