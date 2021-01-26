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    «Трактор» в гостях победил «Барыс»

    «Барыс» — «Трактор»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Трактор Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде победил «Барыс» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

    Хоккеисты «Трактора»
    Хоккеисты «Трактора»

    В составе победителей отличились Алексей Бывальцев, Сергей Калинин и Виталий Кравцов.

    У хозяев забивали Егор Петухов и Валерий Орехов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Бывальцев — 11 (Калинин, Пилут), 11:01 — 0:1. Петухов — 3 (Орехов, Старченко), 32:33 — 1:1. Калинин — 12 (Пилут), 33:04 — 1:2. Кравцов — 14 (Гика, Бэйлен), 34:02 — 1:3. Орехов — 2 (Лилья, Петухов), 51:48 — 2:3Вратари: Ортио (Карлссон, 20:00, 58:57) — ФедотовШтраф: 4 — 2Броски: 31 (7+13+11) — 23 (10+10+3)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место (59 очков), а «Барыс» — восьмое (57 очков).

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