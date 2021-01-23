ЦСКА дома уступил «Йокериту»

Московскийпотерпел домашнее поражение от финского(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голы забили Джордан Шредер (25-я минута), Маркус Хянникайнен (48) и Марко Анттила (51).

Армейцы ответили заброшенной шайбой Ивана Телегина (34).

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Шредер — 14 (О`Нилл, Хянникяйнен), 24:50 — 0:1. Телегин — 5 (Андронов, Соркин), 33:55 — 1:1. Хянникяйнен — 1 (бол., О`Нилл, Грант), 47:43 — 1:2. Анттила — 7 (Леписто, Лев), 50:43 — 1:3Вратари: Шарыченков (57:26 — 58:15, 58:24) — КалниньшБроски: 23 (7+5+11) — 23 (6+9+8)Штраф: 31 — 6

ЦСКА с 75 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» идет на пятой строчке с 55 очками.

25 января финская команда сыграет дома против «Авангарда», а ЦСКА двумя днями позже отправится в гости к московскому «Динамо».