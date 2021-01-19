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    «Авангард» на выезде победил «Трактор», у Ковальчука два очка

    Хоккей КХЛ Авангард Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от омского «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    В составе победителей отличились Денис Зернов, Алексей Береглазов и Наиль Якупов. Две результативные передачи в активе Ильи Ковальчука.

    Шайбы хозяев на счету Вячеслава Основина и Ника Бэйлена.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Зернов — 9 (Ковальчук), 0:53 — 0:1. Береглазов — 3 (Дедунов), 11:08 — 0:2. Якупов — 7 (Ковальчук, Чудинов), 21:11 — 0:3. Основин — 11 (бол., Гика, Кравцов), 39:56 — 1:3. Бэйлен — 6 (Седлак, Гика), 44:17 — 2:3Вратари: Вилл (59:08) — БобковБроски: 29 (13+8+8) — 17 (9+5+3)Штраф: 4 — 10

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 64 очка в 48 матчах. «Трактор» расположился на шестой позиции. У челябинцев 55 очков после 47 игр.

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