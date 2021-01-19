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    «Торпедо» забросило семь шайб «Нефтехимику»

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» одержало крупную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (7:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей отличились Зият Пайгин (12-я минута), Дамир Жафяров (15), Семен Ручкин (16), Артем Михеев (17), Антон Шенфельд (22), Энди Мили (27) и Джастин Клус (42).

    Единственную шайбу нижнекамской команды забросил Марат Хайруллин (4).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Хайруллин — 11 (Энлунд, Гудачек), 3:15 — 0:1. Пайгин — 6 (Терри, Шенфельд), 11:34 — 1:1. Жафяров — 19 (Миле), 14:44 — 2:1. Ручкин — 3 (Марин, Терри), 15:19 — 3:1. Михеев — 2 (Ураков, Перескоков), 16:40 — 4:1. Шенфельд — 12 (бол., Пайгин, Белевич), 21:45 — 5:1. Миле — 17 (Перескоков, Чехович), 26:34 — 6:1. Клус — 9 (Орлов, Шенфельд), 41:52 — 7:1Вратари: Тихомиров — Иванников (Коротаев, 15:19)Броски: 33 (8+14+11) — 38 (10+20+8)Штраф: 10 — 8

    После этой встречи «Торпедо» набрало 56 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 30 очков, занимает на «Востоке» 11-е место.

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