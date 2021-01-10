«Амур» в Хабаровске обыграл «Куньлунь»

одержал домашнюю победу надв регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).

В составе хабаровской команды шайбы забросили Владимир Бутузов, Дмитрий Архипов, Валентин Пьянов, а Матвей Заседа оформил дубль и набрал 3 (2+1) очка.

За гостей отличились Итан Уэрек, Спенсер Фу, Кори Кейн и Лукас Локхарт.

Команда Сергея Светлова одержала вторую победу подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции. Для «Куньлуня» это поражение стало третьим кряду, клуб идет 11-м на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 5:4 (1:1, 2:0, 2:3) Голы: Матвей Заседа, 09:48 (1:0); Итан Уэрек, 18:39 (1:1); Владимир Бутузов, 26:54 (2:1); Дмитрий Архипов, 28:46 (3:1); Матвей Заседа, 43:07 (4:1); Спенсер Фу, 48:35 (4:2); Кори Кейн, 56:28 (4:3); Валентин Пьянов, 58:27 (5:3); Лукас Локхарт, 59:09 (5:4)

Команды снова встретятся 12 января.