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    «Амур» в Хабаровске обыграл «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Амур Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    «Амур» одержал домашнюю победу над «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хабаровской команды шайбы забросили Владимир Бутузов, Дмитрий Архипов, Валентин Пьянов, а Матвей Заседа оформил дубль и набрал 3 (2+1) очка.

    За гостей отличились Итан Уэрек, Спенсер Фу, Кори Кейн и Лукас Локхарт.

    Команда Сергея Светлова одержала вторую победу подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции. Для «Куньлуня» это поражение стало третьим кряду, клуб идет 11-м на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)
    Голы: Матвей Заседа, 09:48 (1:0); Итан Уэрек, 18:39 (1:1); Владимир Бутузов, 26:54 (2:1); Дмитрий Архипов, 28:46 (3:1); Матвей Заседа, 43:07 (4:1); Спенсер Фу, 48:35 (4:2); Кори Кейн, 56:28 (4:3); Валентин Пьянов, 58:27 (5:3); Лукас Локхарт, 59:09 (5:4)

    Команды снова встретятся 12 января.

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