Дубль Теденбю помог «Витязю» обыграть «Сочи»

в домашнем матче КХЛ обыгралсо счетом 4:2.

У «Витязя» по голу забили Каспарс Даугавиньш и Святослав Гребенщиков, а также дубль сделал Маттиас Теденбю. У «Сочи» результативными действиями отметились Игорь Руденков и Никита Седов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) Голы: Теденбю — 11 (Даугавиньш, Пыленков), 3:21 — 1:0. Даугавиньш — 13 (бол., Дэнфорт, Теденбю), 16:06 — 2:0. Руденков — 11 (Шмелев, Точицкий), 20:51 — 2:1. Гребенщиков — 8 (Моисеев), 21:09 — 3:1. Теденбю — 12 (Даугавиньш, Пыленков), 26:11 — 4:1. Седов — 1 (Колготин, Глотов), 35:38 — 4:2Вратари: Ежов — Третьяк (Кульбаков, 26:11, 59:11)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (10+11+2) — 41 (10+14+17)

После этой победы «Витязь» оторвался от «Сочи» в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 пункта. «Курортники» имеют 30 очков.