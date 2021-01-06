«Амур» прервал пятиматчевую проигрышную серию, разгромив «Барыс»

в Хабаровске в матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей по шайбе забросили Кирилл Рассказов, Александр Горшков и Владимир Бутузов, а Гинек Зогорна отметился дублем. Единственный гол гостей на счету Даррена Дица.

Таким образом, хабаровский клуб прервал серию из пяти поражений подряд и находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. Клуб из Казахстана с 47 очками располагается на восьмой строчке.

КХЛ Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Голы: Рассказов — 7 (Терещенко, Т. Зогорна), 9:19 — 1:0. Г. Зогорна — 7 (мен.), 17:30 — 2:0. Г. Зогорна — 8 (Т. Зогорна), 21:51 — 3:0. Горшков — 9 (бол., Голубев), 32:20 — 4:0. Дитц — 13 (Вароун, Фрэттин), 40:32 — 4:1. Бутузов — 11 (п.в., Лугин), 58:48 — 5:1Вратари: Лангхамер — Ортио (51:07 — 52:56, 58:04 — 58:48)Штраф: 6-2Броски: 31 (14+6+11) — 32 (7+11+14)

В следующем матче «Амур» примет «Куньлунь Ред Стар» (10 января), а «Барыс» на выезде сыграет с «Автомобилистом» (8 января). 0