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    Сборная США обыграла Финляндию и сыграет в финала МЧМ с Канадой

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная США
    Сборная США обыграла команду Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе американцев заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. У финнов — дубль на счету Каспера Симонтайваля, еще одна шайба у Рони Хирвонена.

    Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала
    США (U-20) — Финляндия (U-20) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
    Голы: Тёркотт, 12:39. Фариначчи, 35:53. Болди, 37:00 (бол.). Калиев, 58:44. — Симонтайвал, 14:06 (бол.), 51:38. Хирвонен, 56:17 (бол.)

    В финале турнира США сыграют с Канадой, которая ранее в своем полуфинале разгромила Россию со счетом 5:0. Подопечные Игоря Ларионова проведут матч с финнами за третье место. 0

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