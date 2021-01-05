Сборная США обыграла Финляндию и сыграет в финала МЧМ с Канадой

Сборнаяобыграла командув полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

В составе американцев заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. У финнов — дубль на счету Каспера Симонтайваля, еще одна шайба у Рони Хирвонена.

Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала США (U-20) — Финляндия (U-20) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) Голы: Тёркотт, 12:39. Фариначчи, 35:53. Болди, 37:00 (бол.). Калиев, 58:44. — Симонтайвал, 14:06 (бол.), 51:38. Хирвонен, 56:17 (бол.)

В финале турнира США сыграют с Канадой, которая ранее в своем полуфинале разгромила Россию со счетом 5:0. Подопечные Игоря Ларионова проведут матч с финнами за третье место. 0