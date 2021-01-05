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    «Ванкувер» планирует подписать контракт с Подколзиным

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    Нападающий СКА и молодежной сборной России Василий Подколзин может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает североамериканское издание TSN.

    Василий Подколзин
    Василий Подколзин

    Подколзин был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта-2019 под десятым номером.

    Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что клуб рассчитывает заключить соглашение с 19-летним россиянином после 30 апреля, когда завершится сезон в КХЛ.

    Несмотря на то, что молодежная сборная России неудачно выступила на проходящем в эти дни чемпионате мира, в «Ванкувере» остались довольны игрой Подколзина.

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    Напомним, сезон в НХЛ стартует 13 января. 0

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