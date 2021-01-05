«Ванкувер» планирует подписать контракт с Подколзиным

Василий Подколзин
globallookpress.com
Подколзин был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта-2019 под десятым номером.
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что клуб рассчитывает заключить соглашение с 19-летним россиянином после 30 апреля, когда завершится сезон в КХЛ.
Несмотря на то, что молодежная сборная России неудачно выступила на проходящем в эти дни чемпионате мира, в «Ванкувере» остались довольны игрой Подколзина.
Российская «молодежка», как известно, проиграла Канаде в полуфинале МЧМ со счетом 0:5.
Напомним, сезон в НХЛ стартует 13 января. 0