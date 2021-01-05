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    Капитан молодежной сборной России извинился перед болельщиками за поражение от канадцев

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин дал комментарий после поражения от команды Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

    Василий Подколзин
    Василий Подколзин

    «Хоккей — это игра. Сегодня мы проиграли, поздравляем сборную Канады с победой. Уже ничего не поменять, надо было играть лучше. Нас ничего не ломало, мы продолжали играть, все бились как могли.

    Я счастлив тому, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым. Хочу извиниться перед болельщиками за результат, за то, что нет финала. Я испытываю очень тяжелые чувства, но завтра игра, она последняя для меня и многих на молодежном чемпионате мира, хочется закончить победой.

    Сборная Канады — хорошая команда. Но хоккей — это игра. Это дело случая, с этим уже ничего не сделаешь», — цитирует капитана сборной России «Чемпионат». 0

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