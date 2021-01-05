Капитан молодежной сборной России извинился перед болельщиками за поражение от канадцев

Капитан молодежной сборной Россиидал комментарий после поражения от команды Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«Хоккей — это игра. Сегодня мы проиграли, поздравляем сборную Канады с победой. Уже ничего не поменять, надо было играть лучше. Нас ничего не ломало, мы продолжали играть, все бились как могли.

Я счастлив тому, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым. Хочу извиниться перед болельщиками за результат, за то, что нет финала. Я испытываю очень тяжелые чувства, но завтра игра, она последняя для меня и многих на молодежном чемпионате мира, хочется закончить победой.

Сборная Канады — хорошая команда. Но хоккей — это игра. Это дело случая, с этим уже ничего не сделаешь», — цитирует капитана сборной России «Чемпионат». 0