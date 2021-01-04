«Металлург» — «Спартак»: счет матча 4:3, обзор голов

Хоккеисты «Металлурга»
КХЛ
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).
У победителей шайбы забросили Андрей Нестрашил (20 минута), Николай Кулемин (47), Сергей Плотников (49) и Николай Прохоркин (60).
В составе «красно-белых» отличились Робин Ганзл (3, 44) и Эмиль Юсе (23).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы: Ганзл — 6 (бол., Юсе, Широков), 2:49 — 0:1. Юсе — 4 (бол., Радил, Бакош), 22:22 — 0:2. Нестрашил — 9 (Бек, Хольм), 28:08 — 1:2. Ганзл — 7 (Радил, Бакош), 43:45 — 1:3. Кулемин — 1 (Земченок, Яковлев), 46:41 — 2:3. Плотников — 9 (Мартынов, Чибисов), 48:14 — 3:3. Прохоркин — 7 (Яковлев, Голдобин), 59:20 — 4:3Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 43:45) — Гудачек (59:42)Штраф: 18 — 8Броски: 37 (6+17+14) — 19 (10+4+5)
«Металлург» занимает третье место в Восточной конференции (53 очка). «Спартак» — восьмой на Западе (44 очка). 0