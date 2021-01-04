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    «Амур» по буллитам проиграл «Барысу»

    Хоккей КХЛ Амур Барыс Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» в Хабаровске по буллитам победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4 Б (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

    «Барыс»
    «Барыс»

    В составе хозяев шайбы забрасывали Александр Полунин, Дмитрий Лугин, Михал Йордан и Сергей Терещенко.

    За гостей отличились Мэтт Фраттин, Павел Акользин, Роман Старченко и Никита Михайлис. Решающий буллит реализовал Роман Старченко.

    «Амур» потерпел пятое поражение подряд и идет десятым на Востоке, «Барыс» занимает восьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Фраттин (Панюков); 12:52 — 0:1. Полунин; 14:25 — 1:1. Лугин (Бутузов, Пьянов); 17:40 — 2:1. Йордан (Корягин, Зогорна); 27:49 — 3:1. Акользин (Диц, Мусоров); 32:54 — 3:2. Старченко (Блэйкер, Михайлис); 34:41 — 3:3. Терещенко (Пьянов); 52:10 — 4:3. Михайлис (Акользин, Диц); 52:55 — 4:4Победный буллит: Роман Старченко

    6 января «Амур» и «Барыс» встретятся вновь. 0

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