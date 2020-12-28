Светлов: Игра у «Амура» вроде есть, но надо психологически перестроиться

Главный тренер «Амура»подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(0:3).

«Двоякое впечатление от игры. Действовали неплохо, были борьба и желание, но две индивидуальные ошибки позволили сопернику выйти "1 в 0". Были ошибки, остались втроем.

Сегодня могли забить, но реализация оставляет лучшего. Не можем забивать много, два максимум. Игра вроде есть, но надо психологически перестроиться», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Автомобилист» занимает шестое место на «Востоке» с 48 очками, «Амур» — десятый (31 балл). 0