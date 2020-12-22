«Салават Юлаев» забросил восемь шайб минскому «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» (8:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Сакари Маннинен, оформивший дубль, а также Джефф Плэтт, Маркус Гранлунд, Михаил Науменков, Артем Пименов, Владимир Жарков и Эдуард Гиматов.

За минчан заброшенные шайбы на счету Романа Горбунова, Брэндона Козуна и Владимира Алистрова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (0:0, 3:1, 5:2) Голы: Горбунов — 3 (Фальковский), 20:41 — 0:1. Маннинен — 11 (бол., Кадейкин, Ларсен), 23:58 — 1:1. Плэтт — 4 (бол., Алексеев, Науменков), 24:43 — 2:1. Гранлунд — 13 (Маннинен, Хартикайнен), 32:45 — 3:1. Науменков — 4 (Солодухин), 43:30 — 4:1. Маннинен — 12 (Гранлунд, Хартикайнен), 44:13 — 5:1. Пименов — 1 (Кугрышев), 45:27 — 6:1. Козун — 16 (Принс), 47:38 — 6:2. Алистров — 1 (Лодня), 53:52 — 6:3. Жарков — 2 (Хохряков, Кадейкин), 57:25 — 7:3. Гиматов — 1 (Алалыкин, Коробов), 59:39 — 8:3Вратари: Метсола — ТэйлорБроски: 39 (13+10+16) — 24 (4+9+11)Штраф: 4 — 6

После этой встречи хозяева набрали 47 очков и располагаются на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Гости с 43 очками находятся на 6-й строчке на Западе.

В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде сыграет с «Автомобилистом», а минское «Динамо» — с «Металлургом». Обе встречи пройдут 24 декабря. 0