«Витязь» победил «Йокерит»

В поединке регулярного чемпионата КХЛобыгралсо счетом 2:1 и приблизился к нему в турнирной таблице Западной конференции.

Коллектив из Подольска оформил победу благодаря точным броскам Александра Семина и Михаила Смолина. За гостей забил Марко Антилла.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Голы: Семин — 7 (Моисеев), 21:21 — 1:0. Смолин — 3 (Пыленков, Ержабек), 33:46 — 2:0. Анттила — 5, 54:21 — 2:1Вратари: Тодыков — Линдбек (58:25)Штраф: 8 — 8Броски: 32 (7+14+11) — 53 (20+18+15)

Таким образом, «Витязь» набрал 39 очков и делит с «Йокеритом» 8 место в Западной конференции. 0