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    «Витязь» победил «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Витязь Йокерит Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл «Йокерит» со счетом 2:1 и приблизился к нему в турнирной таблице Западной конференции.

    Игрок «Витязя»
    Игрок «Витязя»

    Коллектив из Подольска оформил победу благодаря точным броскам Александра Семина и Михаила Смолина. За гостей забил Марко Антилла.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Семин — 7 (Моисеев), 21:21 — 1:0. Смолин — 3 (Пыленков, Ержабек), 33:46 — 2:0. Анттила — 5, 54:21 — 2:1Вратари: Тодыков — Линдбек (58:25)Штраф: 8 — 8Броски: 32 (7+14+11) — 53 (20+18+15)

    Таким образом, «Витязь» набрал 39 очков и делит с «Йокеритом» 8 место в Западной конференции. 0

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