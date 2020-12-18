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    Брагин назвал Кубок Первого канала проверкой перед ЧМ

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    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией (4:3 Б) в стартовом матче Кубка Первого канала.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Неплохо сыграло первое звено, мне понравился и вариант с Никитой Сошниковым, и с Володей Ткачевым. После двух периодов перешли на три звена, потому что играли на победу. Определили сильнейших по ходу матча.

    По большинству будем работать, у нас одна тренировка была только. Но важно, что гол забили.

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    • В целом этот турнир — проверка перед чемпионатом мира. Кто проявит себя — будет кандидатом.

    Сегодня мы довольны игрой вратаря Самонова», — приводит слова Брагина «Р-Спорт». 0

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