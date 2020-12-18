Брагин назвал Кубок Первого канала проверкой перед ЧМ

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над Швецией (4:3 Б) в стартовом матче Кубка Первого канала.

«Неплохо сыграло первое звено, мне понравился и вариант с Никитой Сошниковым, и с Володей Ткачевым. После двух периодов перешли на три звена, потому что играли на победу. Определили сильнейших по ходу матча.

По большинству будем работать, у нас одна тренировка была только. Но важно, что гол забили.

В целом этот турнир — проверка перед чемпионатом мира. Кто проявит себя — будет кандидатом.

Сегодня мы довольны игрой вратаря Самонова», — приводит слова Брагина «Р-Спорт». 0