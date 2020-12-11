«Северсталь» дома обыграла «Спартак»

В составе победителей отличились Никита Гуслистов, Владислав Кодола, Денис Вихарев и Даниил Вовченко.
За «Спартак» шайбы забросили Сергей Широков, Андрей Зубарев и Эмиль Юсе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Широков — 14 (бол., Юсе, Лехтеря), 7:31 — 0:1. Гуслистов — 1 (Морозов, Лишка), 12:20 — 1:1. Кодола — 6 (бол., Петунин, Вовченко), 31:25 — 2:1. Зубарев — 2 (Котляревский, Юньков), 34:33 — 2:2. Вихарев — 6 (Капустин, Сизов), 42:10 — 3:2. Вовченко — 9, 49:14 — 4:2. Юсе — 3 (Ганзл, Никонцев), 53:01 — 4:3Вратари: Подъяпольский — Гудачек (59:37)Броски: 26 (8+9+9) — 25 (8+7+10)Штраф: 12 — 14
«Северсталь» занимает шестое место в Западной конференции, одержав четыре победы подряд и набрав 40 очков в 35 матчах.
Седьмым идет «Йокерит» (29 матчей, 39 очков), а «Спартак» — восьмым (38 очков после 35 игр).
13 декабря состоятся матчи «Северсталь» — «Торпедо» и «Сочи» — «Спартак». 0