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    «Северсталь» обыграла рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче КХЛ «Северсталь» обыграла рижское «Динамо» со счетом 4:2.

    «Динамо» Рига — «Северсталь»
    «Динамо» Рига — «Северсталь»

    Победу хозяевам принесли точные броски Дениса Вихарева, Егора Морозова, Владислава Провольнева и Шона Лалонда. У рижского коллектива отличились Мартиньш Дзиеркалс и Микс Индрашис.

    Для «Северстали» это третья победа подряд, однако в предыдущих двух турах коллектив выиграл после основного времени.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Вихарев — 5, 8:14 — 1:0. Морозов — 5 (бол., Лишка), 22:30 — 2:0. Провольнев — 6 (бол., А. Гареев, Морозов), 42:10 — 3:0. Дзиеркалс — 4 (Сотниекс), 46:13 — 3:1. Индрашис — 9 (Лайпон, Букартс), 53:23 — 3:2. Лалонд — 2 (бол., Провольнев, Капустин), 55:19 — 4:2Вратари: Подъяпольский — Проскуряков (Галимов, 23:58)Штраф: 11 — 58Броски: 23 (6+6+11) — 17 (4+5+8)

    В Западной конференции победители занимают 6 место с 38 очками. «Динамо» замыкает турнирную таблицу «Запада» с 15 очками. 0

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