«Локомотив» разгромил «Северсталь»

В матче регулярного турнира КХЛдома разгромилсо счетом 5:1.

Алексей Марченко, Николай Коваленко, Павел Красковский, Денис Баранцев и Егор Аверин забивали в составе хозяев. У гостей отличился Александр Петунин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Голы: Марченко — 4 (Каюмов, Коршков), 3:42 — 1:0. Коваленко — 5 (Кудрявцев, Алексеев), 21:35 — 2:0. Петунин — 11 (бол., Кодола, Гераськин), 27:58 — 2:1. Красковский — 7 (Каюмов, Коршков), 46:12 — 3:1. Иванов — 3 (бол., Баранцев, Ландер), 50:35 — 4:1. Аверин — 5 (мен., п.в.), 56:09 — 5:1Вратари: Паскуале — Подъяпольский (55:45 — 56:09)Штраф: 10 — 12Броски: 32 (8+13+11) — 27 (12+5+10)

В активе «Локо» 44 очка и третье место на «Западе». «Северсталь имеет 32 очка и занимает 8 место. 0