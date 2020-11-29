«Куньлунь» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Мытищах, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей.

У победителей отличились Иржи Секач и Рид Буше.

Хозяева ответили точным броском Итана Верека.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: Секач — 4 (Шарипзянов), 10:04 — 0:1. Буше — 10 (Зернов, Якупов), 17:16 — 0:2. Уэрек — 4 (бол., Мерфи, Шинкарук), 33:12 — 1:2Вратари: Смит (59:02) — ГрубецШтраф: 8 — 12Броски: 23 (8+3+12) — 30 (14+8+8)

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (44 очка), а «Куньлунь» — 12-е (15 очков). 0