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    «Авангард» на выезде обыграл «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Авангард Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» одержал победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь» — «Авангард»
    «Куньлунь» — «Авангард»

    Встреча, которая прошла в Мытищах, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей.

    У победителей отличились Иржи Секач и Рид Буше.

    Хозяева ответили точным броском Итана Верека.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Секач — 4 (Шарипзянов), 10:04 — 0:1. Буше — 10 (Зернов, Якупов), 17:16 — 0:2. Уэрек — 4 (бол., Мерфи, Шинкарук), 33:12 — 1:2Вратари: Смит (59:02) — ГрубецШтраф: 8 — 12Броски: 23 (8+3+12) — 30 (14+8+8)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (44 очка), а «Куньлунь» — 12-е (15 очков). 0

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