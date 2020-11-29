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    «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в Казани, Доус сделал хет-трик

    Хоккей КХЛ Ак Барс Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над череповецкой «Северсталью» (5:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    Голами в составе победителей отметились Кирилл Петров, Найджел Доус (хет-трик) и Андрей Педан.

    За гостей отличились Александр Петунин и Егор Яковлев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Петров — 7 (Педан, Билялов), 4:47 — 1:0. Доус — 11 (Юдин, Да Коста), 5:11 — 2:0. Петунин — 10 (Виттасмяки, Кодола), 8:08 — 2:1. Доус — 12 (Яруллин, Журавлев), 18:26 — 3:1. Доус — 13 (бол., Кормье), 24:43 — 4:1. Яковлев — 1 (Кудако), 35:38 — 4:2. Педан — 4 (Хенкель, Доус), 38:17 — 5:2Вратари: Билялов — Подъяпольский (Шугаев, 5:11)Броски: 35 (12+15+8) — 32 (10+12+10)Штраф: 20 — 6

    Команда Дмитрия Квартальнова набрала 48 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Северсталь» — 7-я на Западе (32).

    «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» 1 декабря, команда из Череповца в этот же день встретится с «Локомотивом». 0

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