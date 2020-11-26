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    Минское «Динамо» победило «Витязь» в овертайме

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Витязь Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над подольским «Витязем» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    В составе победителей отличились Райан Спунер (12-я и 57-я минуты), Егор Шарангович (39) и Роман Горбунов (63).

    «Витязь» ответил голами Каспарса Даугавиньша (26), Артема Бородкина (42) и Маттиаса Теденбю (47).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Спунер (Лодня), 11:06 — 1:0. Даугавиньш (Дэнфорт, Хультстрем), 25:50 — 1:1 (бол). Шарангович (Мерфи, Демков), 38:37 — 2:1. Бородкин (Ларичев), 41:59 — 2:2. Теденбю (Дэнфорт), 46:30 — 2:3. Спунер (Козун), 56:27 — 3:3. Горбунов (Шарангович), 63:00 — 4:3Вратари: Фурх — Ежов

    Минский клуб набрал 36 очками и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» идет на девятой строчке с 28 очками.

    28 ноября «Витязь» на своей площадке встретится с «Йокеритом», а днем позже минский клуб отправится в гости к «Локомотиву». 0

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