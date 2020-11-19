СМИ: ЧМ-2021 могут перенести из Белоруссии в Россию

ЧМ-2021 могут перенести из Белоруссии в Россию
Belarus.by
По сведениям источника, президент ИИХФ Рене Фазель прилетит в Россию, чтобы встретиться с главой ФХР Владиславом Третьяком. При этом Латвия сохранит свои матчи, которые должны пройти в Риге.
Такие меры связаны с нестабильной политической обстановкой в Белоруссии, при которой многие европейские команды не хотят ехать на турнир.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что турнир могут перенести в Канаду.
ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. 0