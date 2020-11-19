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    СМИ: ЧМ-2021 могут перенести из Белоруссии в Россию

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Чемпионат мира-2021 может быть перенесен из Белоруссии в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста The Hockey News Райан Кеннеди.

    ЧМ-2021 могут перенести из Белоруссии в Россию
    ЧМ-2021 могут перенести из Белоруссии в Россию

    По сведениям источника, президент ИИХФ Рене Фазель прилетит в Россию, чтобы встретиться с главой ФХР Владиславом Третьяком. При этом Латвия сохранит свои матчи, которые должны пройти в Риге.

    Такие меры связаны с нестабильной политической обстановкой в Белоруссии, при которой многие европейские команды не хотят ехать на турнир.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что турнир могут перенести в Канаду.

    ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. 0

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