ЦСКА разгромил «Сочи», «Салават» в овертайме одолел московское «Динамо»

В составе хозяев результативными действиями отметились Константин Окулов, Антон Слепышев, Егор Афанасьев, Мэт Робинсон, Никита Коростелев и Сергей Андронов, который сделал дубль.
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ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)
Голы: Окулов — 8 (Блажиевский, Мамин), 8:23 — 1:0. Слепышев — 8 (Кемпе, Блажиевский), 11:19 — 2:0. Андронов — 6 (Дальбек, Коростелев), 25:38 — 3:0. Афанасьев — 1 (Максимов, Соркин), 43:32 — 4:0. Робинсон — 3 (Афанасьев), 46:13 — 5:0. Андронов — 7 (Телегин, Коростелев), 50:08 — 6:0. Коростелев — 4 (Шалунов), 58:57 — 7:0Вратари: Юханссон — Третьяк (Красиков, 46:13)Штраф: 6 — 8Броски: 40 (15+10+15) — 14 (3+8+3)
В другом матче игрового дня «Салава Юлаев» в овертайме переиграл московское «Динамо» 4:3 ОТ.
В основное время у «Салавата» забивали Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Филип Ларсен. У «Динамо» отличились Владислав Ефремов (дубль) и Вячеслав Кулемин.
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«ХК Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Ефремов — 2, 1:34 — 1:0. Кулемин — 1 (Ефремов, Миронов), 4:45 — 2:0. Гранлунд — 10 (Хартикайнен), 36:08 — 2:1. Маннинен — 6 (Хартикайнен, Ларсен), 43:01 — 2:2. Ларсен — 5 (бол., Гранлунд), 58:05 — 2:3. Ефремов — 3 (Игумнов, Кулемин), 58:43 — 3:3. Сошников — 3 (Ларсен), 63:08 — 3:4Вратари: Бочаров — МетсолаШтраф: 24 — 10Броски: 37 (9+13+14+1) — 30 (7+10+12+1)
Решающий гол в овертайме забил Никита Сошников. 0