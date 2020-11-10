Брагин: Три игры после перерыва определят готовность команды

Главный тренер СКАпрокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:1).

«Игрой довольны, забросили четыре шайбы, двигаемся дальше. Мы за время паузы сначала отдохнули, потом потренировались, поэтому довольны.

Три игры после перерыва определят готовность команды», — цитирует Брагина «РИА Новости».

Он также ответил на вопрос об отсутствии форварда Антона Бурдасова.

«У Бурдасова небольшое повреждение. Сложно сказать, увидим ли мы его в ближайших матчах», — отметил тренер СКА.

СКА набрал 29 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит», имея в активе 23 очка занимает на «Западе» седьмое место. 0