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    Брагин: Три игры после перерыва определят готовность команды

    Хоккей СКА Йокерит КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:1).

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Игрой довольны, забросили четыре шайбы, двигаемся дальше. Мы за время паузы сначала отдохнули, потом потренировались, поэтому довольны.

    Три игры после перерыва определят готовность команды», — цитирует Брагина «РИА Новости».

    Он также ответил на вопрос об отсутствии форварда Антона Бурдасова.

    «У Бурдасова небольшое повреждение. Сложно сказать, увидим ли мы его в ближайших матчах», — отметил тренер СКА.

    СКА набрал 29 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит», имея в активе 23 очка занимает на «Западе» седьмое место. 0

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