Брагин: Три игры после перерыва определят готовность команды

«Игрой довольны, забросили четыре шайбы, двигаемся дальше. Мы за время паузы сначала отдохнули, потом потренировались, поэтому довольны.
Три игры после перерыва определят готовность команды», — цитирует Брагина «РИА Новости».
Он также ответил на вопрос об отсутствии форварда Антона Бурдасова.
«У Бурдасова небольшое повреждение. Сложно сказать, увидим ли мы его в ближайших матчах», — отметил тренер СКА.
СКА набрал 29 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит», имея в активе 23 очка занимает на «Западе» седьмое место. 0