«Динамо» Минск — «Динамо» Рига: счет матча 3:0, обзор голов

Трансферный дайджест. 20-26 октября

Разбегутся ли лидеры «Пари Сен-Жермен», сменит ли Криштиану Роналду чемпионат, подберет ли «Ливерпуль» замену Вирджилу ван Дейку и другие трансферные новости последних дней