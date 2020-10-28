ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 19:45
    • Сафонов, Берг и Вильена выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Челси»
  • 20:18
    • «Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу ФНЛ
  • 20:02
    • Кин сыграет против «Истанбул Башакшехир» с первых минут
  • 17:05
    • Безбородов и Левников отстранены по итогам матча «Краснодар» — «Спартак»
  • 16:53
    • Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Риги

    «Динамо» Минск — «Динамо» Рига: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижское «Динамо» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дубль оформил Егор Шарангович, еще один точный бросок нанес Бреннан Менелл.

    «Зубры» прервали серию из пяти поражений подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Менелл — 2, 28:08 — 1:0. Шарангович — 9 (Принс, Знахаренко), 31:27 — 2:0. Шарангович — 10 (Буйницкий), 48:29 — 3:0Вратари: Колосов — ВитолсШтраф: 10 — 16Броски: 36 (11+14+11) — 22 (9+7+6)

    В турнирной таблице Западной конференции команда из Минска занимает четвертое место (24 очка), а команда из Риги — 11-е (7 очков). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Милан — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Омония — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие