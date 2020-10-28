«Динамо» Минск — «Динамо» Рига: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
ХК «Динамо» Минск
Дубль оформил Егор Шарангович, еще один точный бросок нанес Бреннан Менелл.
«Зубры» прервали серию из пяти поражений подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Менелл — 2, 28:08 — 1:0. Шарангович — 9 (Принс, Знахаренко), 31:27 — 2:0. Шарангович — 10 (Буйницкий), 48:29 — 3:0Вратари: Колосов — ВитолсШтраф: 10 — 16Броски: 36 (11+14+11) — 22 (9+7+6)
В турнирной таблице Западной конференции команда из Минска занимает четвертое место (24 очка), а команда из Риги — 11-е (7 очков). 0