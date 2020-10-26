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    СКА одержал победу над «Авангардом»

    СКА — «Авангард»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ СКА Авангард Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА на домашней арене обыграл «Авангард» — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хет-трик у победителей оформил Эмиль Галимов, по шайбе забросили Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.

    В составе проигравших шайбы забросили Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
    Голы: Якупов — 3 (Зернов, Покка), 30:53 — 0:1. Галимов — 2 (Токранов, Марченко), 31:18 — 1:1. Шарипзянов — 1 (Толчинский, Покка), 32:07 — 1:2. Бурдасов — 8 (бол., Вей, Бенгтссон), 39:16 — 2:2. Галимов — 3 (Марченко, Вей), 41:23 — 3:2. Галимов — 4 (Вей, Антипин), 55:48 — 4:2. Марченко — 5 (Вей, Токранов), 58:01 — 5:2Нереализованный буллит: Вей (СКА), 9:37 (Вратарь)Вратари: Бердин — Бобков (57:28 — 58:01)Штраф: 27 — 29Броски: 31 (8+13+10) — 34 (17+7+10)

    СКА занимает второе место в Западной конференции (27 очков), «Авангард» — второй на Востоке (28 очков). 0

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