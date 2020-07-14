«Ак Барс» усилил состав Доусом

«Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом

Соглашение казанского клуба с опытным хоккеистом рассчитано на год.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов дал комментарии по поводу перехода нападающего.

«Найджел Доус — очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах.

В новом сезоне Доус будет заявлен по казахстанскому паспорту, благодаря чему он не будет считаться легионером в КХЛ», — сказал Якубов. 0