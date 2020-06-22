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    ИИХФ продлила президентский срок Фазеля до осени 2021 года

    Хоккей Коронавирус в спорте
    Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила полномочия президента организации Рене Фазеля до сентября 2021 года.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    Выборы нового руководителя ИИХФ должны были состояться в Санкт-Петербурге в сентябре нынешнего года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на один год.

    Нынешний внеочередной конгресс был проведен в формате видеоконференции.

    70-летний Фазель занимает пост президента ИИХФ с 1994-го. Ранее швейцарец заявил, что не будет избираться на новый президентский срок.

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