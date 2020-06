ИИХФ продлила президентский срок Фазеля до осени 2021 года

(ИИХФ) продлила полномочия президента организациидо сентября 2021 года.

Выборы нового руководителя ИИХФ должны были состояться в Санкт-Петербурге в сентябре нынешнего года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на один год.

Нынешний внеочередной конгресс был проведен в формате видеоконференции.

70-летний Фазель занимает пост президента ИИХФ с 1994-го. Ранее швейцарец заявил, что не будет избираться на новый президентский срок.

