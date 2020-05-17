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    Антоненко: Без минского «Динамо» в КХЛ не представляю, что будет с хоккеем в Белоруссии

    Хоккей Динамо Минск КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Бывший форвард сборной Белоруссии Олег Антоненко поделился мнением о том, стоит ли минскому «Динамо» выступать в предстоящем сезоне КХЛ.

    Олег Антоненко
    Олег Антоненко

    «Конечно, белорусский клуб в КХЛ нужен. Обязательно нужен. Тем более, в преддверии домашнего чемпионата мира — это хорошая школа, чтобы попробовать молодых к этому чемпионату.

    Не будет "Динамо" — даже не представляю, что будет с нашим хоккеем, потому что даже цель есть у молодых — попасть в "Динамо", попасть в сборную.

    Так что, на мой взгляд, обязательно нужна команда в КХЛ. Если все-таки "Динамо" не будет в КХЛ, это сильно ударит по белорусскому хоккею, на мой взгляд.

    Если "зубры" все-таки останутся в КХЛ, то нас ждет тяжелый сезон? Ну, у нас все сезоны были нелегкие. Кроме тех, где легионеры выстреливали.

    При этом, как ни крути, а в "Динамо" у нас играет больше 50% игроков сборной», — сказал Антоненко «Трибуне». 0

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