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    Лехтонен подписал однолетний контракт с «Торонто»

    Хоккей Торонто Мэйпл Лифс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Финский защитник Микко Лехтонен подписал соглашение с «Торонто», сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс»

    Микко Лехтонен
    Микко Лехтонен

    26-летний игрок обороны подписал с командой однолетний контракт новичка.

    Напомним, что Лехтонен является воспитанником хоккейного клуба ТПС.

    В апреле 2019 года защитник подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», за который в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей, записав на свой счет 49 (17+32) очков.

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