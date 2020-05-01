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    Зуб заключил контракт с клубом НХЛ

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    «Оттава» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с российским защитником Артемом Зубом.

    Артем Зуб
    Артем Зуб

    24-летний игрок заключил соглашение новичка на один сезон.

    Зуб в сезоне-2019/20 провел 57 матчей в регулярке в составе СКА, набрав 22 (13+9) очка, а также принял участие в одной встрече Кубка Гагарина, которую не смог доиграть из-за травмы.

    Зуб дебютировал в КХЛ в 2014 году в «Амуре», после чего в 2016 году перебрался в СКА.

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