«Трактор» попрощался с главным тренером команды

«Трактор» на своем официальном сайте сообщил об уходе главного тренера команды

Контракт со специалистом истекает 30 апреля, а новый подписан не будет.

«Хоккейный клуб "Трактор" благодарит Владимира Владимировича за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Юрзинов возглавил «Трактор» в ноябре 2019 года после увольнения Петериса Скудры. Под его руководством челябинский клуб финишировал на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ и не сумел пробиться в плей-офф. 0