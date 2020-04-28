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    • «Трактор» попрощался с главным тренером команды
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    «Трактор» попрощался с главным тренером команды

    Хоккей Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» на своем официальном сайте сообщил об уходе главного тренера команды Владимира Юрзинова-младшего.

    Владимир Юрзинов-младший
    Владимир Юрзинов-младший

    Контракт со специалистом истекает 30 апреля, а новый подписан не будет.

    «Хоккейный клуб "Трактор" благодарит Владимира Владимировича за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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    • Юрзинов возглавил «Трактор» в ноябре 2019 года после увольнения Петериса Скудры. Под его руководством челябинский клуб финишировал на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ и не сумел пробиться в плей-офф. 0

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