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    НХЛ. Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Кэпс» от поражения, «Лос-Анджелес» выиграл шестой матч подряд

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 марта

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    «Баффало» — «Вашингтон»
    «Баффало» — «Вашингтон»
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    «Баффало» — «Вашингтон» 3:2 Б

    «Баффало» дома в серии буллитов победил «Вашингтон» — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0). Автором победного броска стал Доминик Кагун. Еще по голу в основное время за «Сэйбрз» забили Виктор Олофссон и Джек Айкел. У «Кэпиталз» отличились Дмитрий Орлов и Александр Овечкин. На счету последнего также результативная передача.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Вашингтон» — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Улофссон — 20 (М. Юханссон, Далин), 4:53 — 1:0. Айкел — 36 (бол., Далин, Ристолайнен), 20:53 — 2:0. Овечкин — 48 (Кузнецов), 43:33 — 2:1. Орлов — 4 (Овечкин, Уилсон), 53:11 — 2:2Победный буллит: КагунВратари: Улльмарк — ХолтбиШтраф: 2-6Броски: 26 (8+9+5+4) — 35 (9+8+16+2)

    «Вашингтон» с 90 очками идет на третьем месте в Восточной конференции, «Баффало»(68) — 14-й.

    «Баффало» — «Вашингтон» 3:2 Б

    «Сент-Луис» — «Флорида» 1:2

    «Сент-Луис» в домашнем матче уступил «Флориде» со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Победный гол на счету Брета Коннолли. На счету Евгения Дадонова результативная передача.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Флорида» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Парэйко — 10 (Томас), 31:20 — 1:0. Хоффман — 29 (бол., Саарела, Дадонов), 36:12 — 1:1. Коннолли — 19 (Саарела), 44:23 — 1:2Вратари: Биннингтон (57:29) — ДридгерШтраф: 2-4Броски: 27 (11+7+9) — 34 (11+16+7)

    «Сент-Луис» лидирует в Западной конференции (92 очка), «Флорида» — десятая на Востоке (78).

    «Сент-Луис» — «Флорида» 1:2

    «Виннипег» — «Аризона» 4:2

    «Виннипег» на своем льду обыграл «Аризону» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Николай Элерс, набравший три (1+2) очка. У гостей Ник Шмолц оформил дубль.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Аризона» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
    Голы: Шмолц — 10 (Кессел, Седерберг), 15:50 — 0:1. Шмолц — 11 (Кессел, Димерс), 19:58 — 0:2. Элерс — 25 (Пулман, Болье), 22:13 — 1:2. Пулман — 4 (Икин, Элерс), 37:27 — 2:2. Икин — 5 (Элерс, Лайне), 51:33 — 3:2. Шайфли — 29 (п.в., Уилер, Копп), 59:24 — 4:2Вратари: Хеллебайк — Кюмпер (58:08 — 59:24, 59:35 — 59:45)Штраф: 9-9Броски: 34 (11+15+8) — 38 (7+12+19)

    В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» находится на седьмом месте, «Аризона» — 11-я.

    «Виннипег» — «Аризона» 4:2

    «Эдмонтон» — «Вегас» 2:3 ОТ

    Шайба в овертайме Ши Теодора принесла «Вегасу» выездную победу над «Эдмонтоном» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Чейссон — 11 (Нил, Клефбом), 9:00 — 1:0. Руа — 5 (бол., Шмидт, Мартинес), 16:58 — 1:1. Ньюджент-Хопкинс — 22 (Ямамото), 46:46 — 2:1. Маршессо — 22 (Смит), 51:57 — 2:2. Теодор — 13 (Маршессо), 62:13 — 2:3Вратари: Коскинен — ФлериШтраф: 4-0Броски: 24 (3+11+9+1) — 48 (15+15+16+2)

    «Вегас» с 86 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» (83) — четвертый.

    «Эдмонтон» — «Вегас» 2:3 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Колорадо» 3:1

    «Лос-Анджелес» добыл шестую викторию подряд, обыграв дома «Колорадо» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). У победителей отличились Остин Вагнер, Мики Андерсон и Алекс Иафалло. Николай Прохоркин отметился голевой передачей. За гостей гол забил Пьер-Эдуар Белльмар.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Вагнер — 6 (Прохоркин, Уокер), 14:22 — 1:0. Андерсон — 1 (Фрк, Виларди), 15:25 — 2:0. Белльмар — 9 (Коул), 42:19 — 2:1. Иафалло — 17 (Хаттон, Даути), 54:35 — 3:1Вратари: Куик — Францоуз (58:34 — 59:55)Штраф: 2-4Броски: 35 (11+16+8) — 22 (4+8+10)

    «Лос-Анджелес» набрал 62 очка и занимает последнее, 16-е место на Западе. У «Колорадо» 90 очков и второе место. 0

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