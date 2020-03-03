НХЛ. 10 очков Драйзайтля и Макдэвида, дебютный гол Наместникова за «Колорадо»

«Детройт» — «Колорадо» 1:2

«Колорадо» одержал седьмую победу подряд, обыграв на выезде «Детройт» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). У победителей голы забили Владислав Наместников и Логан О’Коннор. Для россиянина это первая шайба после обмена из «Оттавы». У Валерия Ничушкина результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Колорадо» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Манта — 15 (Ларкин, Бига), 5:48 — 1:0. Наместников — 14 (Грэйвс, Ничушкин), 12:50 — 1:1. О`Коннор — 2 (Ландескуг, Маккиннон), 34:31 — 1:2Вратари: Бернье (58:07) — ХатчинсонШтраф: 8-8Броски: 18 (4+6+8) — 27 (14+7+6)

«Детройт» — последний в Восточной конференции (35 очков), «Колорадо» — второй на Западе (87 баллов).

«Детройт» — «Колорадо» 1:2

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:8

«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл» в выездном матче со счетом 8:3 (2:0, 1:3, 5:0). По пять очков в составе победителей набрали Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Немец оформил покер и сделал один ассист, на счету канадца — гол и четыре результативные передачи. Райан Ньюджент-Хопкинс и Дарнелл Нурс оформили ассистентские хет-трики.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 3:8 (0:2, 3:1, 0:5) Голы: Арчибальд — 11 (Эннис, Макдэвид), 6:23 — 0:1. Драйзайтль — 40 (Макдэвид, Бир), 19:31 — 0:2. Йоси — 16 (Террис, Гранлунд), 22:14 — 1:2. Ярнкрок — 14 (Дюшен), 22:28 — 2:2. Ямамото — 10 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 33:34 — 2:3. Бонино — 18 (Смит, Гримальди), 35:05 — 3:3. Макдэвид — 32 (Арчибальд, Нерс), 44:42 — 3:4. Драйзайтль — 41 (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс), 45:17 — 3:5. Кассиан — 15 (Макдэвид, Нерс), 47:03 — 3:6. Драйзайтль — 42 (Ньюджент-Хопкинс), 48:28 — 3:7. Драйзайтль — 43 (бол., Макдэвид, Нерс), 49:55 — 3:8Вратари: Ринне (Сарос, 49:55) — СмитШтраф: 2-4Броски: 30 (12+7+11) — 35 (14+8+13)

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» с 72 очками идет восьмым, «Эдмонтон» находится на пятом месте (78 баллов).