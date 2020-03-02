НХЛ. Дубль и ассист Овечкина, дебютный балл Ковальчука, два очка Кузнецова

«Флорида» — «Калгари» 0:3

«Флорида» потерпела третье поражение подряд, уступив на своем льду «Калгари» со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Голы на свой счет записали Джонни Годро, Милан Лучич и Ти Джей Броди. Голкипер Кэм Тальбо отразил все 38 бросков по своим воротам, оформив шатаут. Марк Джордано сделал ассистентский хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Калгари» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Годро — 17 (бол., Линдхольм, Джиордано), 6:21 — 0:1. Лучич — 7 (Райан, Джиордано), 23:10 — 0:2. Броди — 2 (Джиордано, Годро), 41:09 — 0:3Вратари: Монтембо — ТэлботШтраф: 2-6Броски: 38 (10+16+12) — 28 (10+6+12)

«Флорида» с 73 очками идет 11-й на Востоке, «Калгари» (75) — шестой на Западе.

«Флорида» — «Калгари» 0:3

«Коламбус» — «Ванкувер» 5:3

«Коламбус» в домашнем матче победил «Ванкувер» со счетом 5:3 (1:2, 0:1, 4:0). Хозяева отыгрались, уступая 1:3 по ходу третьего периода. Владислав Гавриков отыграл 18:32, отметился ассистом и выполнил три силовых приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Ванкувер» — 5:3 (1:2, 0:1, 4:0) Голы: Хорват — 21 (бол., Петтерссон, Миллер), 1:00 — 0:1. Петтерссон — 26 (Майерс, Миллер), 7:08 — 0:2. Стенлунд — 6 (Нэш, Нутиваара), 10:01 — 1:2. Миллер — 26 (Петтерссон, Стэчер), 21:12 — 1:3. Нэш — 5 (Мюррей, Веренски), 52:39 — 2:3. Веренски — 20 (бол., Стенлунд, Дюбуа), 55:06 — 3:3. Бемстрем — 9 (бол., Савар, Мюррей), 58:23 — 4:3. Нюквист — 13 (п.в., Фолиньо, Гавриков), 59:49 — 5:3Вратари: Корписало — Доминге (58:38 — 59:49)Штраф: 11-9Броски: 35 (16+11+8) — 39 (14+18+7)

«Коламбус» (78 баллов) — восьмой на Востоке, «Ванкувер» (74) — седьмой на Западе.

«Коламбус» — «Ванкувер» 5:3

«Анахайм» — «Нью-Джерси» 0:3

«Нью-Джерси» на выезде победил «Анахайм» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Дубль оформил Павел Заха, еще один гол забил Нико Хишир. Никита Гусев отыграл 14:19 и отдал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Нью-Джерси» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Заха — 7 (бол., Братт, Суббан), 17:06 — 0:1. Заха — 8 (бол., Братт, Гусев), 23:48 — 0:2. Хишир — 14 (Кэррик), 53:56 — 0:3Вратари: Гибсон — ШнайдерШтраф: 6-4Броски: 34 (5+16+13) — 34 (12+17+5)

«Анахайм» находится на 14-м месте в Западной конференции (60 очков), «Нью-Джерси» — 14-й на Востоке (64 балла).

«Анахайм» — «Нью-Джерси» 0:3

«Миннесота» — «Вашингтон» 3:4

«Вашингтон» одолел «Миннесоту» в выездном матче со счетом 4:3 (3:2, 0:0, 1:1). В составе победителей дублем и голевой передачей отметился Александр Овечкин. У Евгения Кузнецова две результативные передачи, у Ильи Ковальчука — одна.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вашингтон» — 3:4 (2:3, 0:0, 1:1) Голы: Донато — 14 (Сутер), 3:01 — 1:0. Овечкин — 44 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 7:21 — 1:1. Паник — 8 (Хагелин), 10:28 — 1:2. Овечкин — 45 (Кузнецов, Ковальчук), 10:59 — 1:3. Фиала — 20 (бол., Сперджен, Хант), 13:13 — 2:3. Уилсон — 21 (Овечкин, Кузнецов), 40:40 — 2:4. Паризе — 23 (бол., Фиала), 52:53 — 3:4Вратари: Стэлок (58:37 — 58:38, 58:56) — ХолтбиШтраф: 15-19Броски: 40 (15+8+17) — 30 (11+9+10)

«Миннесота» — 11-я на Западе, «Вашингтон» с 86 очками идет третьим на Востоке.

«Миннесота» — «Вашингтон» 3:4

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 1:4

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Вегас» со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). Дублем отметился Анже Копитар. 0