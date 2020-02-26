НХЛ. 701-я шайба Овечкина, дебют Ковальчука за «Кэпс», два очка Панарина

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 3:4

«Тампа» проиграла третью игру подряд, на своем льду уступив «Торонто» со счетом 3:4 (1:2, 1:2, 1:0). Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0) Голы: Кучеров — 30 (Стэмкос, Хедман), 9:46 — 1:0. Маззин — 6 (Спецца, Готье), 12:48 — 1:1. Таварес — 25 (бол., Бэрри, Мэттьюс), 16:42 — 1:2. Марун — 8 (Пакетт, Шаттенкирк), 31:54 — 2:2. Таварес — 26 (Нюландер), 32:25 — 2:3. Нюландер — 28 (бол., Марнер, Бэрри), 34:21 — 2:4. Гурд — 9 (Шаттенкирк, Гудроу), 47:27 — 3:4Вратари: Василевский (58:31) — АндерсенШтраф: 8-6Броски: 29 (8+7+14) — 23 (11+9+3)

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» идет на втором месте (85 очков), «Торонто» — девятый (74 балла).

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 3:4

«Филадельфия» — «Сан-Хосе» 4:2

«Филадельфия» продлила победную серию до четырех встреч, обыграв в домашнем матче «Сан-Хосе» со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). «Шаркс» потерпели пятое поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Обе-Кубель — 6 (бол., ван Римсдайк, Нисканен), 1:32 — 1:0. Келльман — 2 (Миддлтон, Хед), 6:30 — 1:1. Хэйс — 20 (Лотон, Конекны), 23:51 — 2:1. Конекны — 22 (Хэйс), 29:41 — 3:1. Хэйс — 21 (Лотон, Конекны), 43:43 — 4:1. Грегор — 2 (Серенсен), 48:18 — 4:2Вратари: Харт — Делл (57:55)Штраф: 6-6Броски: 27 (8+10+9) — 28 (15+10+3)

«Филадельфия» (79 очков) — пятая на Востоке, «Сан-Хосе» (56) — 14-й на Западе.

«Филадельфия» — «Сан-Хосе» 4:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 ОТ

«Айлендерс» дома в овертайме проиграли «Рейнджерс» со счетом 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1). Голкипер «синерубашичников» Александр Георгиев сделал 42 сэйва. Российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и сделала голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Панарин — 32 (Линдгрен, Дианджело), 17:02 — 0:1. Маккег — 4 (Лемье, Фокс), 27:48 — 0:2. Пажо — 25 (Пулок, Бэйли), 37:04 — 1:2. Хауден — 8 (Смит, Линдгрен), 49:34 — 1:3. Эберле — 14 (бол., Барзал, Ли), 54:23 — 2:3. Нельсон — 23 (Тэйвз, Барзал), 59:42 — 3:3. Зибанежад — 29 (Панарин), 60:28 — 3:4Вратари: Варламов (58:12 — 59:42) — ГеоргиевШтраф: 19-11Броски: 45 (15+16+14+0) — 28 (7+13+7+1)

«Айлендерс» с 77 очками идут седьмыми на Востоке, «Рейнджерс» (72) — десятый.

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 3:4 ОТ

«Каролина» — «Даллас» 1:4

«Каролина» на своем льду была разгромлена «Далласом» — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0). Российский нападающий «звезд» Денис Гурьянов отметился голом и голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Даллас» — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0) Голы: Сегин — 16 (Бенн), 0:51 — 0:1. Хинтс — 18 (бол., Гурьянов, Клингберг), 17:20 — 0:2. Дикинсон — 9 (Хинтс, Олексяк), 19:09 — 0:3. Ахо — 36 (Славин, Свечников), 22:33 — 1:3. Гурьянов — 18 (Хинтс, Дикинсон), 33:45 — 1:4Вратари: Неделькович — ХудобинШтраф: 6-8Броски: 41 (11+11+19) — 16 (7+8+1)

«Каролина» находится на восьмом месте в Восточной конференции (74 очка), «Даллас» (80) — второй на Западе.

«Каролина» — «Даллас» 1:4

«Монреаль» — «Ванкувер» 3:4 ОТ

«Ванкувер» на выезде в овертайме одолел «Монреаль» со счетом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0). Победный гол забил Тайлер Тоффоли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Байрон — 3 (Доми), 5:59 — 1:0. Уэбер — 15 (Татар, Дано), 7:23 — 2:0. Хорват — 20 (бол., Миллер, Хьюз), 15:57 — 2:1. Эдлер — 5 (Виртанен, Годетт), 35:36 — 2:2. Уил — 7 (Доми), 40:50 — 3:2. Виртанен — 18 (бол., Майерс, Годетт), 45:53 — 3:3. Тоффоли — 21 (Хорват, Эдлер), 61:35 — 3:4Вратари: Прайс — ДемкоШтраф: 4-2Броски: 40 (13+12+15+0) — 34 (13+4+12+5)

«Монреаль» (67) — 12-й на Востоке, «Ванкувер» (74) — пятый на Западе.

«Монреаль» — «Ванкувер» 3:4 ОТ

«Бостон» — «Калгари» 2:5

«Калгари» на выезде победил «Бостон» со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). У победителей по три очка набрали Микаэль Баклунд (2+1) и Мэттью Ткачук (1+2), а Шон Монахан сделал дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Калгари» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Голы: Ткачак — 21 (Баклунд, Хэнифин), 11:35 — 0:1. Маршан — 25 (мен., Макэвой), 30:08 — 1:1. Монахэн — 20 (Годро, Стоун), 33:25 — 1:2. Монахэн — 21 (бол., Ткачак, Густафссон), 34:37 — 1:3. Вагнер — 6 (Керали, Линдхольм), 53:09 — 2:3. Баклунд — 13, 58:30 — 2:4. Баклунд — 14 (п.в., Ткачак), 59:11 — 2:5Вратари: Раск (58:57 — 59:11) — РиттихШтраф: 6-2Броски: 28 (9+12+7) — 31 (7+13+11)

«Бостон» лидирует в Восточной конференции (90 очков), «Калгари» с 72 баллами идет седьмым на Западе.

«Бостон» — «Калгари» 2:5

«Вашингтон» — «Виннипег» 4:3 Б

«Вашингтон» дома по буллитам одолел «Виннипег» — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Александр Овечкин, который также отметился голом в основное время. Эта шайба стала для россиянина 43-й в сезоне и 701-й в карьере. Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, а Дмитрий Орлов — двумя. Илья Ковальчук провел на льду 14:39 и закончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Овечкин — 43 (Кузнецов, Орлов), 1:55 — 1:0. Врана — 25 (Оши, Орлов), 10:07 — 2:0. Хэтэуэй — 7 (Дауд, Паник), 33:25 — 3:0. Элерс — 23 (Икин), 38:33 — 3:1. Коннор — 31, 48:39 — 3:2. Шайфли — 27 (Элерс), 56:46 — 3:3Победный буллит: ОвечкинВратари: Холтби — БроссуаШтраф: 11-7Броски: 37 (10+12+11+4) — 33 (6+17+7+3)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» расположился на третьем месте (84 очка), «Виннипег» (70) — девятый на Западе.

«Вашингтон» — «Виннипег» 4:3 Б

«Детройт» — «Нью-Джерси» 1:4

Шайба и голевая передача Никиты Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Детройт» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Андерсон — 3 (Вуд, Мермис), 1:15 — 0:1. Братт — 14 (бол., Заха, Гусев), 26:04 — 0:2. Палмиери — 23 (бол., Хьюз, Сиверсон), 28:51 — 0:3. Филппула — 6 (бол., Бертуцци, Ларкин), 49:40 — 1:3. Гусев — 11 (бол., Заха, Мюллер), 53:40 — 1:4Вратари: Бернье — ШнайдерШтраф: 20-31Броски: 28 (9+9+10) — 31 (17+8+6)

«Детройт» идет последним на Востоке, «Нью-Джерси» — 14-й.

«Детройт» — «Нью-Джерси» 1:4

«Миннесота» — «Коламбус» 5:4

«Миннесота» дома обыграла «Коламбус» со счетом 5:4 (2:1, 2:0, 1:3). У победителей по два очка набрали Микко Койву (2+0), Эрик Стаал (1+1), Райан Донато (1+1), Кевин Фиала (1+1) и Райан Хартман (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Коламбус» — 5:4 (2:1, 2:0, 1:3) Голы: Стаал — 18 (Фиала), 1:34 — 1:0. Фолиньо — 10 (Нюквист, Харрингтон), 13:33 — 1:1. Донато — 12 (Сутер, Патерин), 19:13 — 2:1. Койву — 3 (Хартман), 32:08 — 3:1. Койву — 4 (Донато, Хартман), 39:49 — 4:1. Бемстрем — 8, 41:55 — 4:2. Дюбуа — 18, 43:16 — 4:3. Фиала — 17 (Стаал, Бродин), 49:57 — 5:3. Веренски — 19, 56:54 — 5:4Вратари: Стэлок — Кивлениекс (58:20 — 59:09, 59:14)Штраф: 4-2Броски: 40 (17+15+8) — 28 (7+9+12)

«Миннесота» с 67 очками идет 11-й на Западе, «Коламбус» (76) — седьмой на Востоке.

«Миннесота» — «Коламбус» 5:4

«Нэшвилл» — «Оттава» 3:2

«Нэшвилл» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Для «Сенаторз» это четвертое поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Оттава» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Голы: Шабо — 6 (Сабурин, Хэйнси), 4:16 — 0:1. Блэкуэлл — 3 (Экхольм, Джохансен), 4:36 — 1:1. Хлапик — 3 (Балцерс, Гаврилюк), 18:34 — 1:2. Эллис — 7 (бол., Гранлунд), 25:17 — 2:2. Арвидссон — 14 (бол., Ярнкрок, Эллис), 29:43 — 3:2Вратари: Сарос — Андерсон (57:16 — 59:29, 59:39)Штраф: 4-6Броски: 33 (9+17+7) — 35 (17+9+9)

«Нэшвилл» — восьмой на Западе (70 очков), «Оттава» — 15-я на Востоке (54 балла).

«Нэшвилл» — «Оттава» 3:2

«Сент-Луис» — «Чикаго» 6:5

«Сент-Луис» продлил победную серию до пяти матчей, переиграв на своем льду «Чикаго» со счетом 6:5 (1:2, 1:1, 4:2). В составе победителей по три очка набрали Зак Сэнфорд (2+1) и Роберт Томас (1+2). У гостей три (1+2) очка набрал Данкан Кит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Чикаго» — 6:5 (1:2, 1:1, 4:2) Голы: Шенн — 22 (бол., Шворц, Перрон), 0:33 — 1:0. Кит — 2 (бол., Тэйвз), 10:55 — 1:1. Мерфи — 5 (Кубалик, Тэйвз), 14:09 — 1:2. Кейн — 28 (бол., Кит, Кубалик), 21:13 — 1:3. Томас — 10 (Перрон, Сэнфорд), 27:38 — 2:3. О`Райлли — 12 (Шенн, Шворц), 43:47 — 3:3. Сэнфорд — 14 (Томас), 44:03 — 4:3. Хаймор — 2 (Кемпф, Кит), 45:16 — 4:4. Саад — 19 (бол., Стром, Дак), 48:16 — 4:5. Фольк — 5 (О`Райлли, Пьетранджело), 49:28 — 5:5. Сэнфорд — 15 (бол., Томас), 53:35 — 6:5Вратари: Биннингтон — Кроуфорд (57:59)Штраф: 8-8Броски: 37 (12+11+14) — 30 (10+10+10)

«Сент-Луис» — лидер Западной конференции (84 очка), «Чикаго» идет 12-м (62 балла).

«Сент-Луис» — «Чикаго» 6:5

«Аризона» — «Флорида» 1:2

«Флорида» на выезде обыграла «Аризону» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Ричардсон — 6 (мен., Хиностроза, Яльмарссон), 14:16 — 1:0. Ватрано — 16 (Хоффман, Экблад), 31:03 — 1:1. Хоффман — 25 (бол., Юбердо, Барков), 48:50 — 1:2Вратари: Кюмпер (57:42) — БобровскийШтраф: 4-0Броски: 38 (12+12+14) — 25 (8+7+10)

«Аризона» — «Флорида» 1:2

«Анахайм» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ