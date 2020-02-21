ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»

Московскийодержал домашнюю победу над минским(8:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дублями отметились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты) и Кирилл Капризов (41, 50). Еще по шайбе на счету Антона Слепышева (40), Линдена Вея (40) и Андрея Светлакова (51).

Минчане ответили результативным броском Вячеслава Грецкого (49).

ЦСКА набирает 92 очка и продолжает лидировать в Западной конференции. «Динамо» с 37 очками располагается на последней строчке.

В следующем матче москвичи сыграют на своей домашней арене против СКА. Минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».