ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»

Фрагмент матча
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В составе победителей дублями отметились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты) и Кирилл Капризов (41, 50). Еще по шайбе на счету Антона Слепышева (40), Линдена Вея (40) и Андрея Светлакова (51).
Минчане ответили результативным броском Вячеслава Грецкого (49).
ЦСКА набирает 92 очка и продолжает лидировать в Западной конференции. «Динамо» с 37 очками располагается на последней строчке.
В следующем матче москвичи сыграют на своей домашней арене против СКА. Минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 8:1 (0:0, 3:0, 5:1)
Голы: Григоренко — 17 (Вей, Мамин), 26:38 — 1:0. Слепышев — 17 (Кемпе, Робинсон), 39:02 — 2:0. Вей — 13 (Григоренко, Мамин), 39:37 — 3:0. Григоренко — 18 (Вей, Мамин), 40:17 — 4:0. Капризов — 30 (Слепышев, Нестеров), 40:28 — 5:0. Грецкий — 1 (Дерябин, Эллиотт), 48:58 — 5:1. Капризов — 31 (Кемпе), 49:32 — 6:1. Светлаков — 5 (Окулов, Нестеров), 50:26 — 7:1. Окулов — 17 (Робинсон), 58:09 — 8:1Вратари: Юханссон — Тэйлор (Карнаухов, 50:26)Броски: 37 (12+11+14) — 14 (4+1+9)Штраф: 6 — 4