ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуЛукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы
  • 21:58
    • ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»
  • 20:39
    • Чемпион мира 2018 года может перейти в «Сочи»
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
  • 16:17
    • Стали известны детали травмы Тарасова
    Все новости спорта

    ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (8:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дублями отметились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты) и Кирилл Капризов (41, 50). Еще по шайбе на счету Антона Слепышева (40), Линдена Вея (40) и Андрея Светлакова (51).

    Минчане ответили результативным броском Вячеслава Грецкого (49).

    ЦСКА набирает 92 очка и продолжает лидировать в Западной конференции. «Динамо» с 37 очками располагается на последней строчке.

    В следующем матче москвичи сыграют на своей домашней арене против СКА. Минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 8:1 (0:0, 3:0, 5:1)
    Голы: Григоренко — 17 (Вей, Мамин), 26:38 — 1:0. Слепышев — 17 (Кемпе, Робинсон), 39:02 — 2:0. Вей — 13 (Григоренко, Мамин), 39:37 — 3:0. Григоренко — 18 (Вей, Мамин), 40:17 — 4:0. Капризов — 30 (Слепышев, Нестеров), 40:28 — 5:0. Грецкий — 1 (Дерябин, Эллиотт), 48:58 — 5:1. Капризов — 31 (Кемпе), 49:32 — 6:1. Светлаков — 5 (Окулов, Нестеров), 50:26 — 7:1. Окулов — 17 (Робинсон), 58:09 — 8:1Вратари: Юханссон — Тэйлор (Карнаухов, 50:26)Броски: 37 (12+11+14) — 14 (4+1+9)Штраф: 6 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 09/02/2020 в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — «Торпедо»
  • 1.71
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? 21:330
  • 14:57
    • «Бернли» не отпустил нападающего в «Локомотив»
  • 14:10
    • Глава испанской Ла Лиги назвал Смолова легендой футбола
  • 21:00
    • Хованцев рассказал о причинах включения Гараничева в эстафету
    Тимо Вернер Футбол Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне«Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача Вчера в 13:330
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 20:45
    • «Оренбург» упустил победу над «Сарпсборгом»
  • 20:23
    • Ганус: Все происходящее сейчас начало внушать оптимизм насчет будущего ВФЛА
  • 20:03
    • Плетикоса: Надеюсь, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за чемпионство
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • 19:56
    • «Урал» арендовал защитника «Динамо»
  • 19:42
    • Морьентес: Смолов уже стал важным игроком для «Сельты»
  • 19:21
    • «Магнитка» дома одолела «Нефтехимик»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие