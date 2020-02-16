«Питтсбург» — «Детройт»: счет матча 5:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», завершилась со счетом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0).
В составе хозяев шайбы забросили Патрик Хернквист (23 и 32 минуты), Сэм Лафферти (8), Крис Летанг (15) и Сидни Кросби (28).
У проигравших отличился Вальттери Фильппула (6).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Детройт» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Голы: Фильппула — 5 (Бертуцци), 5:37 — 0:1. Лафферти — 7:58 — 1:1. Летанг — 14 (бол., Кросби, Хернквист), 14:35 — 2:1. Хернквист — 14 (Агоццино), 22:53 — 3:1. Кросби — 11 (Петтерссон, Зукер), 27:55 — 4:1. Хернквист — 15 (Танев, Блюгерс), 31:53 — 5:1Вратари: Вратари: Мюррей — Ховард (Бернье, 27:55)Штраф: 0 — 4Броски: 35 (9+16+10) — 28 (15+7+6)
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает четвертое место (78 очков), а «Детройт» — 16-е (32 очка). 0