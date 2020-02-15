НХЛ. Голы Бучневича и Свечникова, ассист Гусева, сэйвы Георгиева

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 1:3

Для «Блю Джэкетс» это четвертое подряд поражение, а для команды из Нью-Йорка — четвертая кряду победа.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, нападающий Павел Бучневич отметился голом, а Артемий Панарин — голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Бучневич — 13 (Труба, Крайдер), 0:22 — 0:1. Бьоркстранд — 19 (Нюквист, Харрингтон), 38:52 — 1:1. Крайдер — 23 (Зибанежад, Фокс), 56:49 — 1:2. Стром — 14 (п.в., Ди Джузеппе, Панарин), 58:49 — 1:3Вратари: Мерзликинс (58:00 — 59:21) — ГеоргиевШтраф: 6 — 4Броски: 37 (6+22+9) — 28 (11+7+10)

22 seconds in and Buch is ready to lend a helping hand. pic.twitter.com/5BFdWn818m — New York Rangers (@NYRangers) February 15, 2020

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 2:3

«Джетс» потерпели второе подряд поражение.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Голы: Серенсен — 6 (Труэ, Гэмбрелл), 14:51 — 0:1. Коннор — 29 (бол., Уилер, Пионк), 28:21 — 1:1. Уилер — 18 (Копп, Элерс), 29:47 — 2:1. М. Карлссон — 4 (Келльман, Ноесен), 45:18 — 2:2. Майер — 19 (Лабанк, Бернс), 46:47 — 2:3Вратари: Хеллебайк (58:01) — ДеллШтраф: 8 — 10Броски: 32 (3+11+18) — 35 (13+11+11)

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом, форвард «Дэвилз» Никита Гусев сделал голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) Голы: Нидеррайтер — 8 (Флери, Нечас), 3:43 — 1:0. Мюллер — 2 (Зэйджак, Гусев), 7:07 — 1:1. Фегеле — 11 (Песке, Стаал), 11:23 — 2:1. Свечников — 23 (Терявяйнен, Ахо), 33:46 — 3:1. Нечас — 15, 41:44 — 4:1. Эдмундсон — 5 (Нидеррайтер, Песке), 54:36 — 5:1. Андерсон — 1 (Меркли), 54:57 — 5:2Вратари: Мразек — Доминге (57:31 — 59:31)Штраф: 8 — 4Броски: 31 (8+14+9) — 37 (11+8+18)

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:1

«Канадиенс» потерпели третье поражение кряду.

Российские нападающие Евгений Малкин и Илья Ковальчук очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Голы: Летанг — 13 (бол., Кросби, Хернквист), 27:25 — 1:0. Зукер — 15 (Кросби, Симон), 38:00 — 2:0. Татар — 21 (бол., Мете, Сузуки), 39:06 — 2:1. Зукер — 16 (Петтерссон, Кросби), 39:42 — 3:1. Астон-Ризе — 6 (п.в., Танев, Блюгерс), 58:16 — 4:1Вратари: Джерри — Прайс (57:28 — 58:16)Штраф: 6 — 6Броски: 28 (8+12+8) — 35 (6+11+18)

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