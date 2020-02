НХЛ. Голы Бучневича и Свечникова, ассист Гусева, сэйвы Георгиева

Для «Блю Джэкетс» это четвертое подряд поражение, а для команды из Нью-Йорка — четвертая кряду победа.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, нападающий Павел Бучневич отметился голом, а Артемий Панарин — голевой передачей.

22 seconds in and Buch is ready to lend a helping hand. pic.twitter.com/5BFdWn818m