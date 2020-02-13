СКА на выезде обыграл «Торпедо»

Питерскийодержал победу над нижегородским(3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ярно Коскиранта, Йоонас Кемпайнен и Йори Лехтеря. У хозяев забивали Кирилл Ураков и Дамир Жафяров.

СКА набрал 83 очка и занимает второе место на Западе. «Торпедо» на восьмом месте — 58 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Голы: Коскиранта — 6 (Якупов, Кузьменко), 1:52 — 0:1. Кемппайнен — 5 (Токранов, Плотников), 11:27 — 0:2. Ураков — 6 (Бочаров), 13:27 — 1:2. Жафяров — 16 (Шор, Шредер), 32:00 — 2:2. Лехтеря — 14 (Ожиганов, Плотников), 56:15 — 2:3Вратари: Линдбек (58:59) — ХелльбергБроски: 29 (6+18+5) — 44 (16+11+17)Штраф: 22 — 8

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» завершился победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Якоб Берглунд, Тимур Шарифьянов, а также Марат Хайруллин и Зак Митчелл.

После этой встречи «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице «Востока», набрав 56 очков. У «Магнитки» — 58 очков и 8-я позиция.