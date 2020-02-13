«Барыс» в Москве обыграл ЦСКА

Казахстанскийв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московскийсо счетом 3:2.

В составе победителей отличились Корбэн Найт, Линус Виделль и Даррен Диц.

За армейцев шайбы забросили Сергей Толчинский и Клас Дальбек.

Команда Игоря Никитина по-прежнему занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 86 очков. В активе «Барыса» — 77 очков и 3-я позиция на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Голы: Толчинский — 13 (Вей, Марченко), 12:08 — 1:0. Найт — 20 (Метальников, Пакаринен), 18:19 — 1:1. Виделль — 9 (бол., Найт, Охтамаа), 35:49 — 1:2. Дальбек — 1 (Вей, Робинсон), 48:11 — 2:2. Дитц — 11 (Найт, Виделль), 52:47 — 2:3Вратари: Сорокин (59:31) — ПаскуалеБроски: 31 (8+14+9) — 33 (10+11+12)Штраф: 4 — 2

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду победил «Адмирал» со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы на счету Брендона Макмиллана, Тэйлора Бека, Сергея Широкова (убль) и Кирилла Семенова.

В составе «Адмирала» отличились Кирилл Воронин и Александр Мерескин.