«Барыс» в Москве обыграл ЦСКА

В составе победителей отличились Корбэн Найт, Линус Виделль и Даррен Диц.
За армейцев шайбы забросили Сергей Толчинский и Клас Дальбек.
Команда Игоря Никитина по-прежнему занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 86 очков. В активе «Барыса» — 77 очков и 3-я позиция на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Толчинский — 13 (Вей, Марченко), 12:08 — 1:0. Найт — 20 (Метальников, Пакаринен), 18:19 — 1:1. Виделль — 9 (бол., Найт, Охтамаа), 35:49 — 1:2. Дальбек — 1 (Вей, Робинсон), 48:11 — 2:2. Дитц — 11 (Найт, Виделль), 52:47 — 2:3Вратари: Сорокин (59:31) — ПаскуалеБроски: 31 (8+14+9) — 33 (10+11+12)Штраф: 4 — 2
В другом матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду победил «Адмирал» со счетом 5:2.
В составе победителей шайбы на счету Брендона Макмиллана, Тэйлора Бека, Сергея Широкова (убль) и Кирилла Семенова.
В составе «Адмирала» отличились Кирилл Воронин и Александр Мерескин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Макмиллан — 13 (бол., Фрэнсон, Широков), 11:28 — 1:0. Воронин — 4 (Мерескин, Ахияров), 13:14 — 1:1. Бек — 13 (бол., Кошелев, Шумаков), 24:36 — 2:1. Мерескин — 5 (Ахияров, Воронин), 28:43 — 2:2. Семенов — 16, 33:31 — 3:2. Широков — 10 (бол., Шумаков, Фрэнсон), 38:27 — 4:2. Шумаков — 16 (п.в., Семенов), 59:09 — 5:2Вратари: Бобков — Олкинуора (57:08 — 59:09)Броски: 37 (16+15+6) — 24 (9+6+9)Штраф: 6 — 12